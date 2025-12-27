SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,070 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,070 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sparatoria a Rutigliano, ferito 26enne

Indagano i carabinieri

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 08:32
carabinieri-auto logo
  • 43 sec

Un ragazzo di 26 anni, di nazionalità bulgara, è stato ferito con colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto.

È accaduto nella tarda serata di ieri in una abitazione di Rutigliano, nel Barese.
La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Policlinico di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane ha tre ferite alla regione dorsale e sotto la clavicola. Chi ha premuto il grilletto di una pistola calibro 9, è fuggito.
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Incendio a Rutigliano, firmata ordinanza: “Tenete...

 Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato un'ordinanza a tutela...
- 27 Dicembre 2025
Lavoro

“La Fatica”: in poco più di...

A poco più di un anno dall’avvio della misura sperimentale comunale...
- 27 Dicembre 2025
Rubriche , Turismo

Turismo, dalle case incastonate nella roccia...

C’è un luogo, incastonato tra cielo e mare, dove le case...
- 27 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, inaugurata la nuova sala operativa...

Oggi il Questore Massimo Gambino ha inaugurato la nuova Sala Operativa...
- 27 Dicembre 2025