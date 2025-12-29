Bari, Vito Leccese incontra il Papa: “Un onore, momento intenso”

“Oggi ho avuto l’onore di incontrare Papa Leone XIV insieme ai sindaci dei capoluoghi italiani”, così sui social il sindaco Vito Leccese che ha voluto raccontare quanto accaduto. “Un momento intenso – prosegue – che ha rafforzato in me una convinzione semplice ma potente: amministrare, nel suo senso più autentico, significa servire, prendersi cura della propria comunità con cuore e testa”.

“Il Papa – continua Leccese – ci ha esortato a diventare maestri di dedizione al bene comune e a costruire alleanze sociali che portino speranza. Per me e per la città di Bari, questo vuol dire soprattutto una cosa: ascoltare, essere vicino alle famiglie, ai giovani, a chi è in difficoltà, capire i bisogni e trasformare le sfide in opportunità. Ascoltare, capire, agire. E Bari cresce se ognuno di noi ci mette cuore e testa. Bari avanza se nessuno resta indietro. Bari vive se crediamo nella speranza e nella forza della comunità. Un’alleanza sociale con la quale ci apprestiamo insieme a vivere il nuovo anno che ci attende”, conclude.

Foto Facebook Vito Leccese