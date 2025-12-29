LUNEDì, 29 DICEMBRE 2025
Mafia, Bitonto ricorda Anna Rosa Tarantino: prevista marcia otto anni dopo l’omicidio

Appuntamento a domani

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 15:18
Targa_per_AnnaRosaTarantino
  • 45 sec

Domani la città tornerà a stringersi nel ricordo di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di mafia, uccisa il 30 dicembre 2017 durante un conflitto a fuoco tra clan rivali nel centro storico. A otto anni da quella mattina, l’amministrazione comunale e il presidio cittadino di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” promuovono una nuova edizione della “Marcia cittadina della memoria”.

L’iniziativa, che attraverserà le vie del centro antico, vuole ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza e criminalità e rinnovare l’impegno collettivo per legalità e giustizia. Alla marcia parteciperanno scuole, associazioni, cittadini, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della giunta e del consiglio comunale.

Il raduno è previsto alle 16.30 in piazza Caduti del Terrorismo, a pochi passi dal luogo in cui Anna Rosa perse la vita. A conclusione del corteo, alle 18.30, nella Cattedrale sarà celebrata una messa in suffragio, presieduta dal parroco rettore don Marino Cutrone.

«Sono trascorsi otto anni e la memoria di Anna Rosa resta viva nella nostra comunità — ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci —. Camminare insieme nel suo nome significa riaffermare con forza la condanna di ogni illegalità e rinnovare il nostro impegno per la democrazia e la legalità». Il primo cittadino ha invitato alla partecipazione i residenti di Bitonto, Mariotto e Palombaio.

