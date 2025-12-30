A Bari torna il Gran Premio, quattro giorni di eventi e spettacolo

Dal 23 al 26 aprile 2026 Bari ospiterà la nona edizione del Gran Premio di Bari, la rievocazione della storica corsa automobilistica disputata nel capoluogo pugliese tra il 1947 e il 1956. Dopo il successo dell’edizione 2024, l’evento torna a far rivivere alla città l’atmosfera delle grandi competizioni motoristiche del passato.

La manifestazione, organizzata dall’Old Cars Club, si svilupperà su quattro giornate e coinvolgerà il lungomare e altri luoghi simbolo della città con un programma che unisce spettacolo e memoria storica. Sono previste esposizioni statiche di vetture d’epoca, sfilate, momenti celebrativi ed eventi collaterali dedicati agli appassionati delle quattro ruote.

L’edizione 2026 si preannuncia più ricca rispetto alle precedenti, con la partecipazione di piloti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, oltre a ospiti legati al mondo dell’automobilismo e dello sport. Il Gran Premio di Bari si conferma così come un appuntamento di rilievo nel calendario degli eventi cittadini, capace di richiamare pubblico e appassionati e di rafforzare il profilo internazionale della manifestazione.