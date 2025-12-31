Freddo e gelo in Puglia per Capodanno: massime sotto gli 8 gradi

Sarà un Capodanno freddo su Puglia, Molise e Basilicata. Da ieri si è avvertito un repentino cambiamento del quadro meteorologico tra il pomeriggio e sera per effetto di un rapido impulso d’aria fredda in ingresso dai Balcani, foriero di brevi rovesci tra i settori molisani centro-orientali. Sul Gargano, spiega 3BMeteo, sul versante adriatico pugliese e Appennino lucano, si assisterà ad un sensibile rinforzo dei venti settentrionali e un deciso calo delle temperature, più marcato nella giornata di San Silvestro: proprio nell’ultimo giorno dell’anno le massime si attesteranno al di sotto dei 8-9°C anche su coste e pianure; seguirà una notte del Veglione rigida con rischio gelate nei settori alto-collinari e montuosi. Si tratterà di un’irruzione fredda fugace, seguita dal ritorno di condizioni meteorologiche stabili e già a Capodanno.