MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,169 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,169 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Freddo e gelo in Puglia per Capodanno: massime sotto gli 8 gradi

Sarà una festa "al freddo"

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 08:55
maltempo, freddo, vento
  • 4 sec

Sarà un Capodanno freddo su Puglia, Molise e Basilicata. Da ieri si è avvertito un repentino cambiamento del quadro meteorologico tra il pomeriggio e sera per effetto di un rapido impulso d’aria fredda in ingresso dai Balcani, foriero di brevi rovesci tra i settori molisani centro-orientali. Sul Gargano, spiega 3BMeteo, sul versante adriatico pugliese e Appennino lucano, si assisterà ad un sensibile rinforzo dei venti settentrionali e un deciso calo delle temperature, più marcato nella giornata di San Silvestro: proprio nell’ultimo giorno dell’anno le massime si attesteranno al di sotto dei 8-9°C anche su coste e pianure; seguirà una notte del Veglione rigida con rischio gelate nei settori alto-collinari e montuosi. Si tratterà di un’irruzione fredda fugace, seguita dal ritorno di condizioni meteorologiche stabili e già a Capodanno.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Anno record per la Fidas Bari:...

Il 2025 si chiude con un risultato storico per la FIDAS Bari....
- 31 Dicembre 2025
Cronaca

Palo, gravi danni a traliccio dopo...

L'incendio divampato nella notte ha provocato gravi danni a un traliccio...
- 31 Dicembre 2025
Politica

Bufera in giunta a Conversano, sindaco...

Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha disposto   la revoca delle...
- 31 Dicembre 2025
Politica , Primo Piano

Bocciato odg di Lacarra: “Azionisti della...

 "La bocciatura, da parte del Governo e della maggioranza, del mio...
- 31 Dicembre 2025