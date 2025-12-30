Bari, continuano i sequestri di botti illegali: 128 kg scovati in un appartamento

In occasione dell’approssimarsi delle festività di fine anno, il Comando Provinciale di Bari ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio volti a impedire la diffusione illecita di materiale pirotecnico e prevenire potenziali incidenti.

In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione, senza licenza dell’Autorità o le prescritte cautele, di materiale esplodente (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 41enne barese, trovato in possesso, all’interno di un locale a lui in uso, di 33 batterie di fuochi d’artificio dal peso totale di 128 kg appartenenti alla categoria F2.

Le attività, che rientrano in un più ampio dispositivo di controllo messo in atto dal Comando Provinciale, proseguiranno nei giorni successivi, al fine di prevenire gravi episodi durante la notte di San Silvestro.

È importante sottolineare che il relativo procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.