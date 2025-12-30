MARTEDì, 30 DICEMBRE 2025
Mattinata di paura nel nord Barese, due allarmi bomba: evacuati gli edifici comunali

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Dicembre 2025 - 13:15
foto freepik
  • 10 sec

Mattinata di paura nel nord Barese per due presunti ordigni segnalati nei Comuni di Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. In entrambi i casi, le verifiche degli artificieri dei carabinieri hanno escluso la presenza di esplosivi: si è trattato di falsi allarmi. A San Ferdinando, l’evacuazione degli uffici comunali è scattata in via precauzionale dopo una segnalazione anonima. “Per fortuna l’allarme era falso”, ha commentato il sindaco Michele Lamacchia, parlando di “un gesto scriteriato che ha fatto perdere tempo e risorse alla collettività”.

Situazione analoga a Canosa di Puglia, dove un biglietto recapitato alla caserma dei carabinieri annunciava la presenza di una bomba. Anche qui, controlli approfonditi hanno escluso qualunque rischio. Gli edifici pubblici, che erano stati chiusi e sgomberati, stanno progressivamente tornando alla normale attività. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori dei messaggi anonimi.

Foto repertorio

