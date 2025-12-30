Cena e Pranzo degli Abbracci: gli appuntamenti per aiutare i senzatetto a Bari durante le feste

Su iniziativa dell’amministrazione comunale, anche in occasione delle festività di fine anno e di Capodanno sono stati organizzati i tradizionali appuntamenti solidali del Welfare dedicati alle persone senza dimora e a coloro che vivono in condizione di solitudine. Pertanto, grazie all’impegno dell’associazione In.Con.Tra e al supporto dell’assessorato al Welfare e della Ladisa ristorazione, quest’anno la Cena e il Pranzo degli Abbracci, in programma rispettivamente mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio 2026, si terranno presso Spazio13, in via Colonnello de Cristoforis 8, nel quartiere Libertà, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi, riservati a circa 200 persone:

Mercoledì 31 dicembre

Cenone degli Abbracci (inizio alle ore 18.30)

menu: antipasti vari, bucatini con tonno e capperi, coscette di pollo, insalata, frutta e dolci (pandori e panettoni offerti da Coop Alleanza 3.0).

* agli ospiti sarà garantito il trasporto gratuito su⁠i bus navetta messi a disposizione da Amtab: la partenza per i due punti di raccolta, e con destinazione Spazio13, sarà alle ore 17.30, mentre alle ore 21 è previsto il servizio di ritorno presso le strutture di accoglienza notturne, il Don Vito Diana della Caritas (nei pressi del cimitero) e il centro comunale Andromeda (corso de Gasperi).

Giovedì 1 gennaio

Pranzo degli Abbracci (inizio alle ore 12)

menu: antipasti vari, lasagne con macinato di pollo, cotolette, insalata, frutta e dolci (pandori e panettoni offerti da Coop Alleanza 3.0).

* anche in questo caso sarà garantito il trasporto gratuito su⁠i bus navetta messi a disposizione da Amtab: la partenza per i due punti di raccolta, e con destinazione Spazio13, è in programma alle ore 11, mentre alle ore 14.30 è previsto il servizio di ritorno sempre presso il centro Don Vito Diana della Caritas (nei pressi del cimitero) e il centro comunale di accoglienza notturna Andromeda (corso de Gasperi).

AREA 51

Accanto alla Cena e al Pranzo degli Abbracci, le persone in difficoltà o prive di una rete familiare potranno recarsi presso il centro polivalente comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51” che garantirà, come di consueto, circa 100 pasti in modalità da asporto – sia a pranzo sia a cena – nelle giornate del 31 dicembre, del 1 e 6 gennaio 2026, secondo i menù speciali pensati per i giorni di festa, di seguito elencati:

Mercoledì 31 dicembre

Pranzo

Pasta alla norma, polpette di vitello al sugo (con pane), frutta.

Cena

Panzerottini, pasta con le rape, baccalà pastellato con patate (con pane), frutta e panettone.

Giovedì 1 gennaio

Pranzo

Popizze, ragù alla genovese, salsiccia con broccoli e patate (con pane), frutta e panettone.

Cena

Risotto con zucca, fesa di tacchino e insalata (con pane), frutta.

Martedì 6 gennaio

Pranzo

Rustici, pasta con zucchine e gamberetti, insalata di polpo e patate mista (con pane), frutta e panettone.

Cena

Pasta con peperoni, insalata di tonno e pomodorini (con pane) e frutta.

Prenotazione pasti: dalle ore 9 alle 10.30 per il pranzo e dalle ore 13 alle 15.30 per la cena.

Sempre negli spazi del centro Area 51 si terranno anche dei momenti ludici e di socializzazione secondo il programma di seguito indicato: