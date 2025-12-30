Bari, ristagni d’acqua nel plesso Perone: studenti trasferiti nella scuola Renato Moro

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che è stato disposto il trasferimento di quindici classi dal plesso Perone dell’istituto comprensivo statale “Clementina Perone – Carlo Levi” (via Nazariantz 3-5) al plesso Renato Moro (via Ravanas 1), per consentire l’avvio di alcune verifiche statiche dell’immobile, in seguito a segnalazione di ristagni di acqua al piano interrato.

La dirigente scolastica Donida Lopomo e il Responsabile della sicurezza della scuola, l’ingegnere Fabio Larato, hanno infatti segnalato al settore Immobili Comunali alcune criticità riscontrate nel piano interrato. I tecnici comunali hanno, dunque, effettuato due sopralluoghi, dai quali è stata rilevata la presenza di ristagni d’acqua diffusi in più porzioni dello stesso piano. Tale ristagno richiede le opportune verifiche su pilastri, travi e setti in calcestruzzo presenti al piano interrato in corrispondenza con le aree “refettorio” e “palestra”. Le specifiche indagini e gli approfondimenti tecnici necessari sullo stato del piano interrato sono incompatibili con un’ordinata fruizione del plesso scolastico.

Le indagini approfondite sull’intero piano interrato cominceranno nei prossimi giorni, al termine dell’iter amministrativo propedeutico autorizzato d’urgenza, e si prevede termineranno a metà febbraio: a esito delle stesse, sarà possibile stabilire il termine per la ripresa delle attività didattiche nel plesso interessato dall’intervento in questione.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha individuato una soluzione temporanea per salvaguardare la continuità didattica e minimizzare i disagi per l’intera comunità scolastica: cinque sezioni di scuola dell’infanzia e dieci classi di scuola primaria saranno trasferite nel plesso Renato Moro, situato nello stesso quartiere.

Il settore Immobili ha già effettuato sopralluoghi congiunti con la ripartizione Politiche Educative e con la dirigenza della scuola, per confermare l’idoneità degli ambienti a disposizione. I tecnici comunali delle due ripartizioni, su impulso dell’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, hanno già attivato le imprese incaricate per le operazioni di pulizia straordinaria dei tre piani della scuola ospitante e per il trasferimento degli arredi, di modo da mettere la dirigenza del plesso Perone nelle condizioni di accogliere gli alunni alla ripresa, dopo la pausa delle festività natalizie.

Per quanto riguarda le sezioni a tempo prolungato, la ripartizione Politiche educative ha infine proposto la possibilità di procedere con la refezione in monoporzione in aula.