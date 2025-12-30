Cenone di San Silvestro a Bari: tra brindisi e menù gourmet, la serata più lunga costa cara

Il conto alla rovescia è partito e anche a Bari si scaldano i motori per la notte più lunga dell’anno. Il 31 dicembre, tra tavole imbandite, brindisi di mezzanotte e musica fino all’alba con il concertone in piazza Libertà, il capoluogo pugliese si prepara a vivere un nuovo San Silvestro all’insegna del gusto e del divertimento. Dai ristoranti storici agli hotel, passando per sale ricevimenti, pub e locali da ballo, l’offerta è ampia e trasversale. Ma quanto costa davvero festeggiare il Capodanno a Bari?

I ristoranti puntano soprattutto su menu degustazione strutturati, con piatti della tradizione rivisitati e portate a base di pesce come grandi protagoniste. Nella maggior parte dei casi il cenone classico, senza musica o intrattenimento, oscilla tra 80 e 120 euro a persona, bevande incluse. Salendo di livello e aggiungendo musica dal vivo o dj set, i prezzi crescono: molte location cittadine propongono formule “cena + festa” che vanno dai 120 ai 150 euro, con brindisi di mezzanotte incluso e pista da ballo aperta fino alle prime ore del nuovo anno.

Sempre più richiesti i pacchetti all inclusive proposti da hotel e sale ricevimenti, che comprendono cenone, intrattenimento musicale e, in alcuni casi, pernottamento e pranzo del 1° gennaio. Qui la spesa sale sensibilmente: si parte da circa 160–180 euro e si può arrivare anche oltre i 250 euro a persona, a seconda dei servizi offerti e della tipologia di struttura. Una formula che intercetta soprattutto chi vuole evitare spostamenti notturni e vivere il Capodanno senza pensieri, trasformando la serata in una piccola vacanza.

Non mancano le proposte dedicate a un pubblico più giovane o a chi privilegia la festa. In diversi locali notturni di Bari e hinterland si punta su cene più snelle, spesso a buffet o con menu ridotti, seguite da party con dj set. In questo caso i prezzi restano più contenuti e si attestano mediamente tra 70 e 110 euro.

Rispetto allo scorso anno, il dato che salta all’occhio è un lieve ma diffuso incremento dei prezzi. Nel Capodanno 2024, infatti, molte proposte di fascia media si attestavano intorno ai 110–120 euro, mentre oggi la stessa tipologia di offerta supera spesso i 130 euro. Un aumento contenuto, ma costante, legato soprattutto al rincaro delle materie prime, ai costi energetici e all’intrattenimento musicale sempre più strutturato.

Restano comunque alcune proposte più accessibili, soprattutto nei ristoranti tradizionali, che cercano di contenere i costi per intercettare una clientela più ampia. Quasi tutte le strutture richiedono prenotazione anticipata e, in molti casi, il versamento di una caparra. I posti disponibili sono quasi tutti esauriti soprattutto per le location con pacchetti completi.

Tra tradizione e voglia di festa, Bari si conferma quindi una città capace di offrire soluzioni diverse per salutare l’arrivo del nuovo anno. Questo fine anno﻿ si preannuncia vivace, con tavole apparecchiate e piste da ballo pronte ad accogliere chi sceglierà di brindare senza allontanarsi dalla città, mettendo in conto una spesa leggermente più alta rispetto al passato, ma con un’offerta sempre più articolata.