Bari, tutto pronto per il Concertone: anche una tribuna da 1100 posti a sedere

Sono iniziate ieri pomeriggio le prove audio del palco per il grande concertone di fine anno di Bari. Intanto è ormai quasi completato il montaggio della struttura che darà forma all’arena in piazza Libertà.

L’area potrà accogliere circa 4.000 persone in piedi, a cui si aggiunge una tribuna da 1.100 posti a sedere, tutti a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti. L’orario preciso di apertura sarà definito nella mattinata di oggi insieme alla commissione di pubblico spettacolo, ma l’accesso sarà consentito dal tardo pomeriggio da corso Vittorio Emanuele, lato via Roberto da Bari. Gli altri varchi saranno utilizzabili esclusivamente come vie di esodo in caso di emergenza.

Per chi non riuscirà ad accedere all’area concerto, saranno installati maxi schermi sulle torri da 20 metri, che permetteranno di seguire lo spettacolo lungo il resto di corso Vittorio Emanuele, lato Margherita.

L’inizio del concerto è previsto per le 21.45. La sicurezza sarà garantita da 115 addetti, che si aggiungeranno al personale per il primo soccorso, alle forze dell’ordine e alla polizia locale. Il concerto sarà trasmesso integralmente su Canale 5.