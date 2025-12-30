Incendio Palo del Colle, monitoraggio dell’Arpa: “Nessuna contaminazione”

Nella notte del 30 dicembre un incendio ha interessato lo stabilimento GM Service di Palo del Colle, situato nell’area industriale tra Palo del Colle e Modugno. L’evento, segnalato alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Bari, ha coinvolto in prevalenza materiali stoccati all’esterno – tra cui carta e plastica – e porzioni esterne dei capannoni. La combustione ha generato una colonna di fumo scuro, visibile anche dai centri abitati limitrofi, e ha richiesto l’intervento di più squadre dei Vigili del Fuoco.

Arpa Puglia, sin dalle prime fasi, ha avviato controlli mirati per valutare l’eventuale impatto dell’episodio sulla qualità dell’aria nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta dei fumi. Nelle prime ore successive all’incendio, sulla base delle condizioni meteorologiche osservate – con venti da sud-ovest – è stato escluso il coinvolgimento dell’abitato di Palo del Colle, risultato sopravvento rispetto al punto dell’evento. I controlli eseguiti grazie alla centralina fissa nell’abitato di Palo del Colle, infatti, confermano che la qualità dell’aria in tale comune non appare allo stato perturbata significativamente dagli esiti dell’evento. Sono invece risultate sottovento le stazioni della qualità dell’aria presenti nel Comune di Modugno; i dati disponibili non hanno evidenziato significative criticità.

Nel corso della mattinata i venti si sono poi disposti da nord-ovest, condizione attualmente in atto e prevista anche a breve termine. In questo scenario, la ricaduta dei fumi risulta prevalentemente nel quadrante Sud–Sud/Est rispetto al punto dell’incendio, con una tendenza a disporsi verso Sud-Est nelle ore serali. Alla luce di tale evoluzione, le attività di monitoraggio si stanno concentrando sul centro abitato di Bitetto, potenzialmente esposto lungo la direttrice sottovento, pur in presenza di una prevista rotazione dei venti che nelle prossime ore potrebbe determinare un minore coinvolgimento dell’area. I controlli vengono effettuati mediante misure indicative in tempo reale con misuratore portatile di polveri, oltre all’attivazione di campionamenti con campionatori ad alto volume. A seguito delle verifiche preliminari svolte con misure puntuali di breve durata in tre punti del territorio comunale (area Stazione Ferroviaria, via Andrea Costa e via Maria SS.Addolorata), al momento non si osservano effetti rilevanti sulla qualità dell’aria nell’area urbana di Bitetto.

Arpa Puglia prosegue le verifiche e, ove necessario, attiverà ulteriori controlli e campionamenti mirati, inclusi approfondimenti finalizzati alla valutazione di microinquinanti associati al particolato, i cui esiti potranno essere disponibili solo al termine dei tempi tecnici di campionamento e analisi di laboratorio. Eventuali aggiornamenti saranno forniti in relazione all’evoluzione dell’evento ed agli esiti complessivi delle attività in corso.