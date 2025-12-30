MARTEDì, 30 DICEMBRE 2025
Vigili ancora a lavoro per domare l’incendio a Palo: ma il rogo è sotto controllo

All'opera anche una pala meccanica

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Dicembre 2025 - 17:59
incendio palo
  • 50 sec

Continuano i lavori presso il sito di stoccaggio e lavorazione rifiuti nel Comune di Palo del Colle nei pressi della strada statale 96.

Già da ore è all’opera anche una pala meccanica dello speciale gruppo GOS, specializzati nel movimento terra e di materiali: si procede a muovere il materiale ancora caldo per cercare eventuale fiamme che covano sotto; questo indica che il rogo è sotto controllo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dureranno presumibilmente tutta la notte. Sul posto due squadre , un’autobotte, oltre la botte più grande la cosiddetta chilolitrica, carro ARA , squadra NBCR , carro UCL , oltre il già detto GOS.

