Vigili ancora a lavoro per domare l’incendio a Palo: ma il rogo è sotto controllo

Continuano i lavori presso il sito di stoccaggio e lavorazione rifiuti nel Comune di Palo del Colle nei pressi della strada statale 96.

Già da ore è all’opera anche una pala meccanica dello speciale gruppo GOS, specializzati nel movimento terra e di materiali: si procede a muovere il materiale ancora caldo per cercare eventuale fiamme che covano sotto; questo indica che il rogo è sotto controllo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dureranno presumibilmente tutta la notte. Sul posto due squadre , un’autobotte, oltre la botte più grande la cosiddetta chilolitrica, carro ARA , squadra NBCR , carro UCL , oltre il già detto GOS.