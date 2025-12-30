Lutto nel mondo dello sport, addio a Davide Tizzano

“La morte di Davide Tizzano priva lo sport italiano e internazionale di una figura straordinaria, capace di unire talento atletico, visione dirigenziale e profondo senso delle istituzioni sportive”.

Così il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, venuto a mancare all’età di 57 anni dopo una lunga malattia.

“Due volte campione olimpico, protagonista assoluto del canottaggio mondiale, velista di altissimo livello fino alla finale di Coppa America con Il Moro di Venezia, Davide Tizzano è stato un atleta e un dirigente eclettico, animato da una passione autentica per lo sport come strumento di crescita individuale e collettiva. La sua azione – prosegue Piemontese – ha inciso in modo profondo anche sulla politica sportiva internazionale. Da presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha saputo rafforzare il valore di una manifestazione che unisce popoli e territori, promuovendo dialogo, cooperazione e pace attraverso lo sport.”

“Per la Puglia, che si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026, la scomparsa di Davide Tizzano rappresenta una perdita ancora più dolorosa. Il suo impegno, la sua visione e il suo sostegno sono stati fondamentali nel percorso che ha portato la nostra regione ad assumere questa grande responsabilità. Il lavoro avviato insieme a lui resterà un punto di riferimento e un’eredità preziosa”.

“La Puglia, Regione europea dello Sport 2026, conferma con ancora maggiore determinazione il proprio impegno per garantire il pieno successo dei Giochi del Mediterraneo, assicurando il necessario sostegno economico e un solido supporto logistico e organizzativo, a partire dai servizi sanitari, dai trasporti, dalla protezione civile e da tutte le infrastrutture indispensabili. Vogliamo che questa manifestazione sia una grande opportunità di dialogo, cooperazione e pace nel Mediterraneo, nel solco dei valori che Davide Tizzano ha saputo incarnare fino all’ultimo”.

“A nome della Regione Puglia – conclude il vicepresidente – esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia, alla Federazione Italiana Canottaggio e all’intera comunità sportiva. Onoreremo la memoria di Davide Tizzano continuando a lavorare con responsabilità e visione per rendere i Giochi del Mediterraneo 2026 un evento all’altezza della sua eredità”.

Il cordoglio anche della Federazione italiana canottaggio:

“Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia.

Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1º ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia “Bruno Zauli” del CONI. La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta”.