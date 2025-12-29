Tecnologia, sei startup pugliesi volano a Las Vegas per il Ces

Sei realtà innovative nate in Puglia rappresenteranno il territorio al CES di Las Vegas, in programma dal 6 al 9 gennaio, uno dei palcoscenici mondiali più importanti dedicati alla tecnologia e all’elettronica di consumo. Le aziende fanno parte della missione italiana organizzata dall’ICE, che riunisce 51 startup in un unico padiglione, pensato come vetrina delle soluzioni più promettenti del Paese. Il gruppo pugliese è composto da tre startup salentine, una del Barese, una del Brindisino e una di Andria, con progetti che spaziano dall’intelligenza artificiale all’agritech, fino alle tecnologie derivate dal settore aerospaziale.

Da Maglie arriva Audioboost con Speakup-Article ver.3, piattaforma di text-to-speech pensata per l’editoria e per contesti in cui serve trasformare rapidamente testi in contenuti audio. Sempre dal Salento parte Beadroots, realtà agri-biotech che lavora su polimeri naturali derivati da alghe capaci di trattenere acqua nel suolo e rilasciare nutrienti, aiutando le coltivazioni a resistere alla siccità. Terza realtà leccese è Pa360, catalogo digitale che integra giochi interattivi e corsi e-learning su competenze trasversali e life skills, disponibile in otto lingue.

Dal Barese arriva Hevolus, con una piattaforma che consente di creare agenti di intelligenza artificiale “plug-and-play” capaci di trasformare documenti, video e dati in informazioni operative. Mlr, con sede ad Andria, presenterà WuvDay, app che certifica foto e video al momento dello scatto, garantendone autenticità e tracciabilità. Chiude il gruppo Rea Space (Fasano), che porta a Las Vegas indumenti “wearable” ad alte prestazioni nati per gli astronauti e riadattati per usi avanzati sulla Terra, grazie a tessuti hi-tech, sensori integrati e software predittivi per prevenire infortuni.

La presenza pugliese al CES si inserisce nel tema della missione italiana 2026, “Inspired by legacy, designed by vision”, che racconta un Paese capace di innovare partendo dalle proprie radici. Per le sei startup è un’occasione decisiva: misurarsi con il mercato globale, incontrare investitori e partner e portare oltreoceano idee nate nei laboratori e nei territori della regione.

Freepik