Intorno all’ una e trenta di stanotte è scattato l’allarme per un altro grosso incendio nel comune di Palo del Colle, si tratta per lo più di materiale plastico e carta che brucia in un cortile esterno di un azienda che si occupa di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. L’arrivo sul posto immediato di quattro squadre di vigili del fuoco ha incontrato una difficoltà aggiuntiva rappresentata da una linea di cavi di alta tensione caduta e rimasta a bloccare una delle strade di accesso al sito. Tuttavia ugualmente i Vigili sono riusciti a circoscrivere e contenere l’incendio alla zona esterna interessando il capannone solo nella parte esterna. Non si registrano danni a persone.
Un altro incendio nel Barese: fiamme in un’azienda per lo stoccaggio dei rifiuti
Sul posto i vigili del fuoco: caduta in strada anche una linea di cavi ad alta tensione
