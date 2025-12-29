In fiamme un appartamento a Mola. Vigili del fuoco mettono in salvo quattro persone

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento nel Comune di Mola di Bari. L’allarme è scattato intorno alle 8: immediati i soccorsi, due squadre di vigili del fuoco sul posto con l’ausilio dell’autoscala e della autobotte. Al di sopra della veranda in fiamme, c’erano 4 persone bloccate di cui una anziana con difficoltà motorie. Tutte evacuate attraverso il vano scala con l’ausilio di speciali cappucci antifumo alimentati dalla bombola di aria dei vigile del fuoco che li hanno portati al sicuro fuori dall’edificio. L’appartamento coinvolto dall’incendio e quello soprastante è stato interdetto dai tecnici del comune per i danni ingenti anche alle strutture dell’edificio. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per terminare le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano vittime né feriti.