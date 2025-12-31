MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Bari, cavalcate sulla spiaggia di San Girolamo e rifiuti tra i ciottoli: “Ci scusiamo, abbiamo ripulito”

La nota al comitato di quartiere

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 14:00
Screenshot 2025-12-31 122844
  • 43 sec

La spiaggia di San Girolamo ormai è un appuntamento fisso per le cavalcate con i cavalli. Ma l’ultima volta, il 28 dicembre, si sono presentati dei problemi e i residenti hanno denunciato sporcizia ed escrementi lasciati tra i ciottoli. Al comitato di quartiere è giunto il messaggio di scuse:  “Ci scusiamo per la mancata pulizia della spiaggia dopo la cavalcata del 28/12, dovuta a una nostra svista (non furono puliti i ciottoli). Abbiamo già provveduto a rimediare e faremo maggiore attenzione in futuro.
Grazie per la comprensione e scusate per l’inconveniente”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
