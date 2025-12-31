Capodanno a Bari, bus notturni e Park & ride potenziati per raggiungere il centro

In occasione del Capodanno in piazza, AMTAB ha messo in campo collegamenti straordinari e il potenziamento del servizio Park & Ride per consentire ai cittadini di raggiungere il centro senza usare l’auto. Sono previsti bus notturni dai quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie-Carbonara e Torre a Mare: le prime corse sono partite alle 19, mentre le ultime dal centro sono programmate fino alle 2.30. Potenziate anche le navette Park & Ride: le linee A, B, AB, C ed E hanno iniziato il servizio straordinario alle 20.30, con ultime partenze tra le 2.10 e le 3.00 a seconda del collegamento.

Collegamenti speciali dai quartieri

Da Torre a Mare, San Pio-Catino-Santo Spirito-Palese, Ospedale San Paolo e Ceglie-Carbonara sono attive linee dedicate, con frequenza di circa 40 minuti, dirette verso piazza Moro e il centro. I bus percorrono gli assi principali e le fermate urbane, con alcune deviazioni per gestire i flussi di traffico.

Navette, Park & Ride e aree di sosta

Navetta A (Vittorio Veneto – piazza Moro), frequenza 8 minuti, ultima corsa alle 3.00; Navetta B (Pane e Pomodoro – via Cognetti – corso Cavour), frequenza 5 minuti, ultima corsa alle 3.00; Navetta AB, circolare tra le aree di sosta di Pane e Pomodoro e Vittorio Veneto, frequenza 20 minuti; Navetta C (Largo 2 Giugno – via Cognetti – corso Cavour), frequenza 8 minuti, ultima corsa alle 3.00. Sono state istituite anche fermate provvisorie in via De Rossi, via Carulli e via Giandomenico Petroni per agevolare gli interscambi.

Le aree “FBN/Quasimodo”, “Pane e Pomodoro”, “Largo 2 Giugno” e Polipark resteranno operative fino alle 3 del mattino del 1° gennaio. Nei Park & Ride si applica la formula: 1 euro più 0,30 euro per ogni passeggero oltre il conducente. Al Polipark resta in vigore la tariffa ordinaria (massimo giornaliero 2,50 euro). I titoli di viaggio si possono acquistare nelle aree di sosta, a bordo bus per i collegamenti dai quartieri, tramite mobile ticketing sull’app MUVTApp o con pagamento elettronico a bordo (EMV). AMTAB ricorda che eventuali variazioni potranno essere disposte dal Centro Operativo e invita a consultare aggiornamenti sul sito amtab.it.