Capodanno a Bari tra Fiamma Olimpica, concertone e aperitivi in centro

Il capoluogo pugliese si prepara a celebrare l’ultimo giorno dell’anno con una grande festa che coinvolgerà la città da mattina a sera. Si parte intorno a mezzoggiorno con il classico aperitivo e passeggio per le vie del centro. Tantissime le iniziative previste sino al primo pomeriggio, momento in cui in tanti si metteranno in strada per raggiungere il luogo in cui hanno scelto di celebrare. Moltissimi resteranno in città per il concertone di fine anno in onda su canale 5, mentre tanti altri si dirigeranno altrove, tra feste in casa, ma anche nei ristoranti o nelle trattorie.

Il primo appuntamento da non perdere, dopo gli aperitivi di mezzoggiorno, è quello del passaggio della Fiamma Olimpica, momento di importante rilevanza storica per la città che prevede una grande festa in largo Giannella, dove sono previsti eventi pomeridiani di musica, arte, sport e solidarietà. Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Puglia sarà Gerry Cassano, noto comico pugliese.

Sarà poi la volta del cocnertone condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi, che accompagneranno il pubblico fino all’arrivo del nuovo anno, subito dopo la puntata de “La Ruota della Fortuna”, il palco vedrà alternarsi nomi storici della musica italiana e giovani artisti amatissimi dal pubblico più giovane, creando un mix di generazioni e stili. Tra gli ospiti confermati: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli e Iva Zanicchi, insieme a Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca e Cioffi, Eddie Brock. Una giornata ricca di eventi dunque per concludere al meglio l’anno appena passato.

Per l’occasione è stato ideato un piano per la sicurezza e per il traffico, ecco i dettagli relativi alla giornata di ogg. Dalle ore 13:00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del giorno 1° gennaio 2026 VIETA sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, via Andrea da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento musicale programmato:

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di accedere con zaini, borsoni (limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato) contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante, nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È opportuno ricordare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di lattine in alluminio risulta applicabile anche ai cosiddetti “Open-Shop”, ossia i punti vendita dotati di dispositivi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande aperti h24. I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

