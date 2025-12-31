MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Capodanno in musica a Bari, il sindaco: “Ci vediamo in piazza”

Tutto pronto per accogliere il nuovo anno

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 11:59
608636090_122269082138211846_9045258719724041940_n
  • 59 sec

Tutto pronto per accogliere il nuovo anno a Bari. Anche il sindaco ha lanciato il suo invito con un post sui social. “Capodanno in musica. Stasera ci vediamo in piazza Libertà per accogliere insieme il nuovo anno” – ha detto – “con Fabio Rovazzi, Federica Panicucci sul palco ci aspetta una serata di musica, energia e tanti artisti amati dal grande pubblico. Uno straordinario evento organizzato con il sostegno della Regione Puglia, che porterà il calore e la bellezza di Bari nele case di milioni di italiani”, ha concluso. Il concerto sarà in onda su canale 5. Per l’evento è stato predisposto un piano della sicurezza e inoltre sono stati potenziati i bus e le navette con servizi anche notturni.

