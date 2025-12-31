MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,176 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,176 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Festività e ponti 2026, il calendario: weekend e vacanze, cosa ci aspetta

L'anno che sta per arrivare non regala molti ponti 'facili'

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 08:43
vacanze aeroporto partenze
  • 2 min

Il 2026 è ormai alle porte e c’è già chi pensa a weekend lunghi e mini vacanze da organizzare nel nuovo anno. Anno che in realtà non è molto generoso dal punto di vista dei ponti, ma come sempre – pianificando – è possibile ‘rosicchiare’ giornate libere attaccate qua e là arrivando addirittura a 40 giorni di pausa prendendo solo circa 10 giorni di ferie mirate. Lo spiega AdnKronos.

Il primo festivo dell’anno, il 1°gennaio, cadrà di giovedì. Per chi lavora, prendendo libero solo il venerdì, si può staccare per 4 giorni di fila. Attaccandoci il lunedì successivo, lunedì 5 gennaio, non si lavora per 6 giorni attaccando il 6 gennaio (la Befana).

Pasqua Nel 2026 Pasqua e Pasquetta cadranno domenica 5 e lunedì 6 aprile: , quindi Pasquetta sarà lunedì 6 aprile. In questo caso si può chiedere libero venerdì 3 per ottenere 4 giorni di stacco, oppure prendersi dal 7 al 10 aprile: in questo modo la vacanza durerebbe ben 9 giorni.

25 aprile e 1 maggio La Festa della Liberazione, 25 aprile, nel 2026 arriva di sabato: si può al massimo allungare il weekend, prendendo venerdì 24 o lunedì 27. Se invece l’obiettivo è una vacanza più lunga, si possono prendere liberi 27-28-29 e 30 aprile per attaccarsi all’1 maggio (che viene di venerdì). In questo modo, con quattro giorni di ferie si totalizzano i giorni liberi diventano 9 fino a domenica 3 maggio.

2 giugno e Ferragosto Il 2 giugno 2026 è di martedì. E’ possibile prendersi lunedì 1 giugno e staccare per 4 giorni di fila. Anche Ferragosto cade di sabato come il 25 aprile: in questo caso è possibile prendere il venerdì precedente o il lunedì successico per non lavorare tre giorni di fila.

1° novembre e 8 dicembre Tutti i Santi (1 novembre) nel 2026 si celebrerà di domenica , mentre l’8 dicembre arriverà di martedì. In questo secondo caso, prendendo lunedì 7 si può fare un ponte di 4 giorni.

Natale 2026 L’anno si chiuderà con le due feste per eccellenza, Natale e Santo Stefano, venerdì 25 dicembre e sabato 26 dicembre. Senza prendere nessun giorno, si hanno tre giorni di fila liberi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, continuano i concerti sul cantiere...

Prosegue con un altro appuntamento la rassegna musicale Note di Cantiere,...
- 31 Dicembre 2025
Economia

Fra qualche giorno iniziano i saldi,...

I saldi invernali 2026 non segneranno l’atteso rilancio dei consumi e,...
- 31 Dicembre 2025
Primo Piano

Capodanno a letto con l’influenza per...

"Avrei potuto postare una foto con aerosol e Tachipirina, o una...
- 31 Dicembre 2025
Nazionale

Festività e ponti 2026, il calendario:...

Il 2026 è ormai alle porte e c'è già chi pensa...
- 31 Dicembre 2025