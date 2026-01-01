Bari, pronto il progetto per la rotatoria in via Di Maratona

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, la giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo relativo all’intersezione a rotatoria tra le vie Francesco Portoghese e via Pietro Mascagni con via di Maratona, intervento co-finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (III Programma di attuazione) per l’importo complessivo di 718.000 euro.

Il progetto è stato elaborato per ridurre i fenomeni di congestione del traffico veicolare in via di Maratona, in prossimità dell’intersezione con via Mascagni: l’obiettivo è garantire una più omogenea distribuzione dei flussi e, al contempo, una diminuzione della velocità di approccio all’intersezione, a vantaggio della sicurezza. La conversione dell’intersezione in un incrocio a rotatoria consentirà anche l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico e acustico.

“Si tratta di un intervento davvero importante, che cambierà la mobilità in uno dei punti nevralgici di transito della città, che collega assi viari molto trafficati con poli di grande attrazione, come il porto e la Fiera del Levante – spiega l’assessore Scaramuzzi – . I dati raccolti dalla Polizia Locale ci dicono che nel quinquennio dal 2021 al 2025 si sono verificati complessivamente 82 incidenti stradali in quella intersezione: un numero che impone l’esigenza di intervenire, attraverso un progetto che punta a migliorare la sicurezza, abbattendo l’inquinamento. Ricordo, infine, che la rotatoria sarà realizzata in un’area di snodo strategica per il Brt, in cui si incroceranno la Linea Blu e la Linea Verde: anche i bus elettrici, dunque, potranno percorrerla in sede promiscua, godendo dei vantaggi di un traffico più fluido e meno congestionato”.

“Ci tengo a sottolineare la particolare attenzione posta nella progettazione del verde, che, oltre a essere elemento di decoro e bellezza, in questo sito svolge una preziosa azione di mitigazione e sottrazione di particolato veicolare con azione inquinante – sottolinea l’assessora all’Ambiente Elda Perlino -. Il verde riempirà l’area della rotatoria di colori e profumi di alberi ed essenze autoctone, che andranno a integrare alcuni esemplari che saranno oggetto di revisione e sostituzione, ove necessario. L’intervento prevede la piantumazione di tante specie diverse, scelte per garantire fioriture prolungate e una crescita equilibrata. Di particolare valore è, inoltre, il fatto che le nuove piante e i nuovi alberi saranno irrigati riutilizzando le acque piovane raccolte in una vasca attraverso un sistema tecnologico sostenibile, che tiene conto dell’emergenza idrica e abbatte gli sprechi”.

L’intervento prevede la sistemazione dell’intersezione tra via Mascagni e via di Maratona mediante la trasformazione dell’incrocio in una rotatoria. Tale trasformazione, attenta anche al paesaggio urbano circostante, avrà caratteristiche tali da porsi come infrastruttura più sicura per gli utenti della strada e più efficace, nell’obiettivo di fluidificare la circolazione stradale.

Particolare attenzione è stata posta alla corona giratoria della rotatoria, dimensionata in relazione al notevole flusso di traffico, anche pesante, che assume un volume nell’ora di punta pari 234 veicoli. La rotatoria avrà diametro esterno pari a 49 metri e corona giratoria con carreggiata pari a 10 metri, organizzata su un’unica corsia di 9 metri e due banchine da mezzo metro. L’isola centrale, di diametro pari a 29 metri, sarà predisposta per poter accogliere la sistemazione a verde. A completare la sezione trova spazio un marciapiede da 3 metri, dotato di scivoli per garantirne l’accessibilità.

Il progetto presta attenzione alla sostenibilità e all’uso di materiali eco-compatibili e riciclati, assicurando un basso impatto ambientale dell’opera, minimizzando i rifiuti di cantiere.

Il nuovo impianto di illuminazione (9 pali con lampade a led) sarà dotato di un sistema di regolazione del tipo “mezzanotte virtuale”, in grado di ridurre il flusso luminoso a orario prestabilito.

Sarà, inoltre, realizzata una rete di raccolta delle acque pluviali: attraverso le nuove condotte, le acque di prima pioggia saranno convogliate in una vasca di trattamento e nella trincea drenante. La vasca di accumulo alimenterà l’impianto di irrigazione e sarà dotata di sistemi di controllo e gestione automatizzata, garantendo sostenibilità e ridotto impatto manutentivo.

Per quanto riguarda il verde, il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di coniugare sicurezza, funzionalità e qualità paesaggistica. La composizione vegetale, articolata in fasce di diversa altezza e cromaticità, integra arbusti, tappezzanti e alberi ornamentali, creando un’alternanza di colori e forme senza compromettere la visuale degli automobilisti.

Le specie scelte per la progettazione della rotatoria e dei viali sono Prunus Pissardi e Cercis Siliquastrum, che mostrano una fioritura prolungata dalla fine dell’inverno alla primavera. Il Prunus Pissardi può arrivare a un’altezza di 10 metri, è molto resistente e predilige una esposizione in pieno sole, mentre il Cercis Siliquastrum, comunemente chiamato “Albero di Giuda”, è noto per la sua spettacolare fioritura primaverile rosa/porpora. È una pianta ornamentale molto apprezzata per la sua forma, il fogliame e i baccelli decorativi che persistono durante l’inverno.

Per garantire una corretta visuale durante l’attraversamento della rotatoria, è stata pensata una prima fascia della profondità di 4 metri da rifinire con ghiaino di fiume e con un’alternanza di Pennisetum e Festuca Glauca. Nelle fasce più interne si alternano specie tappezzanti e piccoli arbusti, nella parte sud si avvicendano Verbena, Plox e lavanda, e poi di seguito Ginestra Lydia e Biancospino, in una posizione che non ostacola al vista nella fruizione della rotatoria e che permette di scoprire la parte a nord in una esperienza di cambio di colori e di percezione dello spazio.

Nell’interno una fascia di Erigeron tappezzante introduce alle piante di Mirto con il suo profumo e fiore bianco inconfondibile. Nella parte centrale sono previste delle Lagestroemia Indica ad arbusto con fiore bianco e rosa.

Nella parte a nord si avvicendano nuovamente le essenze, con un tocco di rosso con una Nandina domestica nana.