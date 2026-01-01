Bari, monta la protesta a Japigia contro il centro raccolta rifiuti

Protestano i residenti di Japigia, in particolare in via Papalia, per il progetto di realizzazione di un nuovo centro raccolta rifiuti. “Nel punto di via Papalia dove nei render e nei progetti di Costa Sud – spiegano dal comitato di residenti, neo costituito – era previsto verde urbano, oggi si vuole realizzare un centro di raccolta rifiuti davanti ai condomini, in pieno contesto residenziale. Una decisione inaccettabile e non condivisa”.

I residenti chiedono subito una spiegazione da parte del Comune. “Vogliamo risposte – scrivono – non uno slogan. Chiediamo delucidazioni in merito al responsabile di questa decisione e perché la scelta è stata fatta senza ascoltare il quartiere. Perché un impianto con traffico, rumore, conferimenti viene piazzato di fronte ai palazzi. Questa è una localizzazione sbagliata”.

Il centro raccolta sarà finanziato con un milione e 353mila euro. La struttura, presso la quale si potranno conferire tutte le tipologie di rifiuti urbani, si estenderà su una superficie di circa 6mila metri quadri, di cui una piccola porzione destinata a nuovo verde. Sarà dotata di un accesso controllato con la registrazione dei conferimenti effettuati, a garanzia della misurazione di quantità e tipologia dei rifiuti ai fini di una tariffazione puntuale.

Grazie alla presenza di due varchi, i cittadini potranno entrare e uscire dal Ccr con il proprio mezzo in modo da potersi avvicinare ai cassoni distinti per tipologia di rifiuti; al transito dei mezzi pesanti, invece, sarà destinato un terzo accesso, nelle cui vicinanze sarà collocata una piattaforma per la pesatura dei carichi trasportati.

All’ingresso sarà posizionato un ufficio per l’accettazione, mentre su uno dei lati lunghi dell’area verranno disegnati degli stalli per la sosta dei veicoli, delle biciclette e per la ricarica di auto elettriche, garantita dall’installazione di pannelli fotovoltaici. Infine, ai margini del Ccr sarà realizzata un’area polifunzionale dove saranno allocati gli uffici amministrativi di Amiu Puglia e un centro ludico-didattico.

I residenti denunciano quindi “decisioni calate dall’alto”.