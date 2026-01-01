GIOVEDì, 01 GENNAIO 2026
Abuso alcol nella notte di fine d’anno, a Bari e provincia tre minori in coma etilico

Il bilancio

Pubblicato da: redazione | Gio, 1 Gennaio 2026 - 11:36
ambulanza 118
  • 0 sec

L’abuso di alcol è stata la principale emergenza gestita dalla centrale operativa del 118 di Bari e Bat. Le intossicazioni hanno coinvolto soprattutto minorenni, in gran parte durante feste private o al rientro a casa. In tre casi, a causa di coma etilico, si è reso necessario il trasferimento in ospedale al presidio pediatrico Giovanni XXIII e agli ospedali di Barletta e Bisceglie.

Nessuna grave criticità, invece, è stata registrata in piazza a Bari durante il concerto di fine anno, così come non risultano feriti trasportati in ambulanza per l’uso di botti.

Si chiama Marica la prima nata dell’anno al Policlinico di Bari: è venuta alla luce alle ore 3.55 nel reparto di Ostetricia, con un peso di 3,480 kg e una lunghezza di 51 centimetri.

