Abuso alcol nella notte di fine d’anno, a Bari e provincia tre minori in coma etilico

L’abuso di alcol è stata la principale emergenza gestita dalla centrale operativa del 118 di Bari e Bat. Le intossicazioni hanno coinvolto soprattutto minorenni, in gran parte durante feste private o al rientro a casa. In tre casi, a causa di coma etilico, si è reso necessario il trasferimento in ospedale al presidio pediatrico Giovanni XXIII e agli ospedali di Barletta e Bisceglie.

Nessuna grave criticità, invece, è stata registrata in piazza a Bari durante il concerto di fine anno, così come non risultano feriti trasportati in ambulanza per l’uso di botti.

Si chiama Marica la prima nata dell’anno al Policlinico di Bari: è venuta alla luce alle ore 3.55 nel reparto di Ostetricia, con un peso di 3,480 kg e una lunghezza di 51 centimetri.