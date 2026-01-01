Botti illegali, uomo rischia di perdere la vista da un occhio a Bari

Per quanto riguarda il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno, a Bari un uomo di 46 anni è stato trasportato e ricoverato presso l’Ospedale Policlinico a seguito di una grave lesione all’occhio sinistro, con rischio di perdita della vista. Nel comune di Corato, invece, due giovani di 22 e 26 anni hanno riportato lievi escoriazioni al viso e alla fronte.

Nel corso delle attività di prevenzione e contrasto all’uso illecito di materiale pirotecnico, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio. 4 persone denunciate in stato di libertà e 5 tratte in arresto a seguito del sequestro di ingenti quantitativi di fuochi d’artificio, di categoria vietata e privi delle necessarie certificazioni, per un peso complessivo di 3.787 kg.

Garantiti anche i servizi di prevenzione nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle piazze principali della città, per consentire ai cittadini di festeggiare in serenità.