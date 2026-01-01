Bari, vandali durante i festeggiamenti per Capodanno: distrutti cinque cassonetti

A seguito dei festeggiamenti per il Capodanno, è stato eseguito un primo bilancio degli interventi straordinari e dei danni riscontrati alle attrezzature per la raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino.

Nel complesso, sono cinque i cassonetti danneggiati a causa dell’esplosione di botti e fuochi pirotecnici, un numero contenuto che colloca l’ultimo Capodanno tra quelli con il minor numero di criticità registrate negli ultimi anni, soprattutto se rapportato all’elevata partecipazione di cittadini e visitatori agli eventi organizzati in città.

Le operazioni di pulizia e ripristino sono state garantite grazie a un dispiegamento straordinario di uomini e mezzi, che ha consentito di assicurare fin dalle prime ore del mattino il decoro urbano e la piena funzionalità del servizio di raccolta.

«Il numero limitato di cassonetti danneggiati è un segnale incoraggiante e racconta una città che, pur festeggiando, dimostra una crescente attenzione verso i beni comuni – dichiara l’assessora all’Ambiente Elda Perlino –. Resta però fondamentale ribadire che l’utilizzo improprio di botti e materiali esplosivi non è solo pericoloso per le persone, ma rappresenta anche un gesto di inciviltà che produce danni al patrimonio pubblico, quindi a tutta la comunità. Il rispetto degli spazi comuni è una forma concreta di civiltà».

Per garantire i servizi straordinari post-Capodanno, Amiu Puglia ha impiegato complessivamente:

•28 operatori per il servizio di raccolta cassonetti laterali e posteriori, raccolta sacchi diurna e frazione organica

•Lavaggio con innaffiatrice lungo il percorso della fiaccolata per San Nicola, con intervento finale a Pane e Pomodoro:

•1 autista

•1 manovale

•Lavaggio postazioni cassonetti nelle aree Murat e Umbertina:

•1 conduttore/operatore

•Compattatore per svuotamento cassonetti carta e cartone nell’area Murat:

•1 autista

•2 manovali

•Postazione fissa:

•1 autista

•Spazzatrici – servizio diurno:

•6 mezzi

•Raccolta vetro:

•3 autisti

•6 manovali

«Desidero ringraziare tutte le operatrici e tutti gli operatori di Amiu Puglia per il lavoro svolto con professionalità e senso del dovere, anche nelle ore immediatamente successive ai festeggiamenti – conclude l’assessora Perlino – così come i cittadini che hanno scelto di vivere il Capodanno nel rispetto della città e dei suoi spazi comuni».

«Amiu Puglia continua nel proprio impegno per garantire i servizi in questi giorni di festa – ha affermato la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro -. Accanto al lavoro ordinario, stiamo assicurando anche pulizia e decoro per gli eventi organizzati dal Comune. Ringrazio le operatrici e gli operatori che hanno seguito con grande attenzione la programmazione degli interventi in questi giorni, in particolare la notte scorsa, nel corso del consueto appuntamento del Concerto di fine anno».