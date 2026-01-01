Nuovi cantieri, il neonato morto in culla termica, il crollo del palazzo: il 2025 a Bari

Un anno di alti e bassi quello appena trascorso per la città di Bari, tra fatti di cronaca che hanno tenuto con il fiato sospeso i cittadini, ma anche nuovi traguardi e punti di partenza per una città che sta lentamente cambiando volto, tra luci e ombre. Dal neonato ritrovato senza vita in una culla termica della parrocchia San Giovanni Battista di Poggiofranco, sino al crollo del palazzo in via De Amicis con le ore di apprensione per Rosalia, la donna anziana rimasta intrappolata per oltre un giorno nelle macerie e ancora l’avvio di nuovi cantieri, tra questi Costa Sud, ma anche quello del parco della Rinascita, il Pinqua a San Pio.

Ma non è finita qui, da non dimenticare anche l’esito del Governo sul possibile commissariamento della città per mafia con diversi casi che hanno acceso i riflettori sul capoluogo pugliese e ancora il caso Petrone, il primo volo da New York che ha visto il capoluogo pugliese direttamente collegato alla “Grande mela” per la prima volta e l’allarme sicurezza con l’escalation di casi relativi alle risse. Fino all’elezione del nuovo presidente della Regione Puglia. Ecco qui alcuni dei fatti più importanti del 2025 selezionati e. dalla nostra redazione per ripercorrere le tappe dell’anno appena trascorso:

Neonato ritrovato privo di vita in culla termica.

Costa Sud a Bari, al via il lotto 5: per aumentare il verde

Bari, la decisione del Ministero: “nessuno scioglimento per mafia per il Comune”

Paura a Bari, crolla edificio: dispersa una donna ritrovata poi dopo 24 ore di scavi nelle macerie

Bari, è tempo di grande opere: al via i primi cantieri

Primo volo da New York a Bari, sbarcano 230 passeggeri

Omicidio Petrone, Comune Bari si costituisce contro archiviazione

Allarme risse a Bari, cresce la scia di violenza: paura in città

Bari, via libera al parco dell’ex Fibronit: “Dall’8 settembre cantiere a pieno regime”

Da sindaco a Governatore, Decaro è il nuovo presidente di regione della Puglia