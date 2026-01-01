GIOVEDì, 01 GENNAIO 2026
Luana nasce a mezzanotte in punto: è la prima nata nella Asl Bari

Al San Paolo

Pubblicato da: redazione | Gio, 1 Gennaio 2026 - 09:54
WhatsApp Image 2026-01-01 at 09.30.04
  • 54 sec

È Luana la prima bambina nata nel 2026 in ASL Bari. È venuta alla luce a mezzanotte in punto, nella sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, con un peso di 3.570 grammi. Il parto è stato assistito dall’équipe della sala parto, di cui è responsabile il dott. Giuseppe Lovascio, composta dai ginecologi Valeria Fumarulo e Vincenzo Martino, dall’anestesista Loredana Ferrante, insieme al personale ostetrico e infermieristico. Dopo la nascita, la piccola è stata presa in carico dalla neonatologa Silvia Amati e successivamente affidata alla sua mamma, in buone condizioni di salute.

Alla famiglia di Luana i migliori auguri da parte di tutta la ASL Bari.

