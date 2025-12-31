Bari, continuano i concerti sul cantiere di via Argiro: “Un palcoscenico a cielo aperto”

Prosegue con un altro appuntamento la rassegna musicale Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari, in collaborazione con Puglia Culture, per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.

Il sesto concerto gratuito del cartellone è in programma venerdì 2 gennaio, a partire dalle ore 18.30, e vedrà come ospite Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio, composto da Salvatore Russo (chitarra solista), Ivan Romanazzi (chitarra ritmica) e Pierluigi Balducci (basso acustico). I musicisti proporranno un repertorio jazz manouche nello stile francese del grande chitarrista Django Reinhardt, leggenda della chitarra jazz mondiale vissuto in Francia nella prima metà del ‘900. La scaletta, ricca di melodie supportate da un forte carattere ritmico come da tradizione gitana, prevede l’esecuzione di brani in diversi stili come swing, rumba e bossa gitana, bolero e jazz waltz.

Salvatore Russo, leader della formazione e chitarrista con oltre trent’anni di attività artistica e sette album alle spalle, porta dal vivo il suo progetto musicale da più di vent’anni vantando collaborazioni artistiche di grande pregio, tra cui quella con il chitarrista Stochelo Rosenberg, con il quale ha registrato nel 2009 l’album “La Touche Manouche” e nel 2022 “Music For The Planet”.

Il progetto Note di Cantiere, partito lo scorso 2 dicembre, è stato ideato per ripensare la relazione tra il centro cittadino, la comunità e il commercio locale in occasione del periodo delle festività natalizie, offendo un’opportunità di partecipazione e collaborazione tra l’amministrazione comunale, i cittadini e le attività commerciali, anche al fine di sostenere queste ultime e valorizzare via Argiro in questo periodo di trasformazione.

Il cartellone propone 11 concerti gratuiti, frutto della scelta artistica dei coordinatori della rassegna Francesca Leone e Roberto Ottaviano, che hanno selezionato talenti del jazz pugliese per trasformare i lavori di riqualificazione della strada del commercio barese in un’occasione di rigenerazione culturale.

I prossimi appuntamenti in programma prevedono l’esibizione di Roberto Ottaviano Pinturas (venerdì 9 gennaio), Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio).