VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,369 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,369 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Peculato sui tributi, tribunale Bari condanna ex vertici della Cerin

La vicenda nasce in seguito a una denuncia presentata dall’ex sindaco di Sava, Dario Iaia

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 17:32
procura bari tribunale
  • 2 min

Due anni e dieci mesi di reclusione per peculato e una provvisionale immediatamente esecutiva da 945mila euro in favore del Comune di Sava. È quanto stabilito dal Tribunale di Bari, presieduto dal giudice Marco Guida, nei confronti di Giuseppe Donato Colapinto e Grazia Fiore, ex rappresentanti legali della società Cerin, concessionaria per la riscossione dei tributi comunali nel centro del Tarantino.

La vicenda giudiziaria nasce da una denuncia presentata dall’allora sindaco di Sava, Dario Iaia, oggi deputato di Fratelli d’Italia, insieme al responsabile dell’Area economico-finanziaria del Comune, Vincenzo Colucci. Nell’esposto venivano segnalati ammanchi per centinaia di migliaia di euro relativi a somme versate dai cittadini e mai riversate nelle casse comunali, oltre alle difficoltà riscontrate dall’ente nell’accesso ai conti correnti della società concessionaria.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Bari hanno portato all’accertamento dell’appropriazione di somme di spettanza comunale per un importo complessivo vicino al milione di euro. Elementi che hanno condotto alla sentenza di condanna di primo grado pronunciata ieri. Soddisfazione è stata espressa da Dario Iaia, che ha sottolineato come la decisione riconosca la responsabilità penale degli ex amministratori della Cerin e chiuda una vicenda che, all’epoca dell’esposto, aveva suscitato anche critiche e scetticismo. Parole di apprezzamento anche dal sindaco di Sava, Gaetano Pichierri, che ha annunciato l’immediata attivazione del Comune per il recupero delle somme dovute, ribadendo la centralità della lotta all’illegalità nella gestione della cosa pubblica.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, al Piccinni la rassegna “Presente!...

Prosegue al Teatro Piccinni di Bari la rassegna domenicale “Presente! Storie...
- 9 Gennaio 2026
Cronaca

Peculato sui tributi, tribunale Bari condanna...

Due anni e dieci mesi di reclusione per peculato e una...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Regionali in Puglia, Bottalico esclusa dall’assegnazione...

Dopo 46 giorni dall’apertura delle verifiche, l’Ufficio elettorale della Corte d’Appello...
- 9 Gennaio 2026
Politica

Sanità, è scontro sulle liste d’attesa...

È scontro sulla sanità pugliese e sulle misure annunciate dal presidente...
- 9 Gennaio 2026