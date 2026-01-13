Bari, lavori nella scuola Perone: sopralluogo del Comune e incontro con genitori

Questa mattina l’assessore alla Conoscenza, Vito Lacoppola, ha effettuato un nuovo sopralluogo nella scuola Renato Moro (via Ravanas 1), che dal 7 gennaio scorso ospita quindici classi del plesso Perone dell’istituto comprensivo statale “Clementina Perone – Carlo Levi”, per consentire l’avvio di alcune verifiche sull’immobile di via Nazariantz.

“Il sopralluogo odierno, il terzo dalla ripresa delle attività dopo le festività natalizie, è stato occasione per fare il punto sugli ulteriori interventi di pulizia straordinaria e igienizzazione delle scale esterne, e di piccole manutenzioni in corso all’interno del plesso – spiega l’assessore Lacoppola -. Inoltre, grazie ai lavori di adeguamento della sala refezione effettuati negli scorsi giorni, il servizio di mensa scolastica è partito regolarmente ieri, come concordato con la dirigenza della scuola.

Nella mattinata di oggi ci ho tenuto a incontrare una delegazione dei genitori degli alunni e delle alunne della Perone, per confrontarci in modo costruttivo su quanto si sta facendo, e rassicurare le famiglie, garantendo il massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale a elaborare risposte alle loro necessità.

In questa direzione, ai genitori ho anticipato che, concluso il trasferimento in tempi rapidissimi, abbiamo ora avviato le interlocuzioni con la dirigenza del vicino liceo De Nittis Pascali, affinché si possa valutare la possibilità di utilizzare la loro palestra esterna in orario pomeridiano, disponibile per le classi a tempo pieno. Il nostro obiettivo era e resta minimizzare il più possibile i disagi e creare un ambiente confortevole e accogliente per l’intera comunità scolastica”.

Per agevolare le operazioni di accompagnamento e ritiro dei bambini e delle bambine, con apposita ordinanza è stato, infine, istituito temporaneamente il divieto di transito a tutti i veicoli su Largo Colonnello Trizio, nel tratto che costeggia il plesso Renato Moro, in concomitanza con l’uscita degli alunni, a esclusione delle giornate di sabato, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 12.30 alle ore 14.