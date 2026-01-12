Bari, online il nuovo portale per il ritiro gratuito degli ingombranti

Da oggi Bari e Foggia possono gestire direttamente online il ritiro gratuito degli ingombranti grazie al nuovo portale di Amiu Puglia, disponibile all’indirizzo www.portalecittadino.amiupuglia.it.﻿Gli utenti, selezionando il proprio Comune, vengono guidati passo passo nella prenotazione, inserendo i dati personali e l’indirizzo di ritiro, specificando gli oggetti da conferire (massimo tre pezzi per tre metri cubi totali) e scegliendo la data più comoda per il ritiro.

Una volta completata la procedura, il sistema genera un riepilogo con tutti i dettagli della prenotazione e invia un codice identificativo tramite email, accompagnato da un QR code da applicare sugli ingombranti. In alternativa, è possibile trascrivere il codice su un foglio. In caso di dubbi o difficoltà, il numero verde 800011558 resta a disposizione per prenotazioni telefoniche o chiarimenti.

Per Foggia si tratta di una novità assoluta: fino a oggi, infatti, le prenotazioni potevano essere effettuate solo tramite operatore telefonico. La presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, sottolinea come il nuovo portale velocizzi e renda più efficiente il servizio, consentendo all’azienda di programmare i ritiri in modo più capillare. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di aggiornamento dei sistemi informatici di Amiu, pensato per ottimizzare la gestione dei servizi sul territorio.

Lomoro evidenzia anche il problema degli abbandoni illegali di rifiuti, che continuano a verificarsi nonostante gli sforzi di molti cittadini virtuosi: «Siamo purtroppo costretti ad assistere quotidianamente ad abbandoni selvaggi e indiscriminati, che oltre a costituire un illecito, sono un’offesa verso le città e i tanti utenti che seguono le regole». Per loro, il nuovo portale rappresenta uno strumento in più per contribuire al decoro urbano e sfruttare pienamente i servizi messi a disposizione dall’azienda.