Assaltato bancomat a Triggiano: la deflagrazione mette in allarme i residenti

Sul posto anche i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 11:27
WhatsApp Image 2026-01-13 at 11.22.59
  • 39 sec

Intorno alle ore 5 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Triggiano per assistenza e verifica statica presso la sede della BdM in pieno centro (corso Vittorio Emanuele) per un assalto con esplosivi al distributore automatico ATM. Giunta sul posto una squadra di Vigili del Fuoco ha prestato assistenza alle forze ordine presenti sbloccando una porta e una saracinesca per accedere ai locali della filiale oggetto dell’esplosione. La deflagrazione ha messo in allarme i residenti.

