Intorno alle ore 5 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Triggiano per assistenza e verifica statica presso la sede della BdM in pieno centro (corso Vittorio Emanuele) per un assalto con esplosivi al distributore automatico ATM. Giunta sul posto una squadra di Vigili del Fuoco ha prestato assistenza alle forze ordine presenti sbloccando una porta e una saracinesca per accedere ai locali della filiale oggetto dell’esplosione. La deflagrazione ha messo in allarme i residenti.
Assaltato bancomat a Triggiano: la deflagrazione mette in allarme i residenti
Sul posto anche i vigili del fuoco
Bari, bilancio in discussione nei Municipi....
Oggi in Consiglio di Municipio2 Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio...
Bari, strada allagata in via Ribera...
Strada allagata in via Ribera, accade al San Paolo. A segnalarlo...
Bari, traffico in tilt per i...
Il comitato per il No al Brt nel Municipio II, pur...
Muore operaio ex Ilva a Taranto,...
È terminato alle ore 7 di questa mattina lo sciopero immediato...