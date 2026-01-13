MARTEDì, 13 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,452 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,452 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Muore operaio ex Ilva a Taranto, terminato sciopero. Procura apre inchiesta

Disposto il sequestro probatorio del quinto e del quarto livello dell’area interessata

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 09:49
ilva taranto arcelormittal
  • 48 sec

È terminato alle ore 7 di questa mattina lo sciopero immediato proclamato dai sindacati dei metalmeccanici dopo l’incidente sul lavoro avvenuto ieri nello stabilimento ex Ilva di Taranto, nel quale ha perso la vita Claudio Salamida, operaio specializzato di 46 anni, originario di Alberobello e residente a Putignano, nel Barese.

La protesta ha coinvolto i dipendenti diretti e quelli delle aziende dell’appalto in tutti i siti del gruppo. L’uomo, che lascia la moglie e un figlio di tre anni, è morto precipitando da un’altezza di circa sette metri all’interno dell’Acciaieria 2 dello stabilimento tarantino.

Secondo una prima ricostruzione, Salamida stava effettuando un intervento di ripristino su una valvola che regola l’immissione di ossigeno al convertitore 3, quando è caduto dal quinto livello fino alla parte rialzata del quarto piano. Nella zona, solitamente dotata di pavimentazione grigliata, sarebbero state posizionate pedane provvisorie in legno e metallo che, per cause ancora da accertare, si sarebbero aperte sotto il peso dell’operaio. Il paiolato, riferiscono i sindacati, sarebbe stato rimosso temporaneamente per consentire il passaggio di attrezzature necessarie alle operazioni di manutenzione. La Procura di Taranto ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il pubblico ministero Filomena Di Tursi ha disposto il sequestro probatorio del quinto e del quarto livello dell’area interessata.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Emergenza freddo, a Bari si cercano...

Emergenza freddo a Bari, si cercano giubbotti e coperte per i...
- 13 Gennaio 2026
Politica

Bari, bilancio in discussione nei Municipi....

Oggi in Consiglio di Municipio2 Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio...
- 13 Gennaio 2026
Segnalato da voi

Bari, strada allagata in via Ribera...

Strada allagata in via Ribera, accade al San Paolo. A segnalarlo...
- 13 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, traffico in tilt per i...

Il comitato per il No al Brt nel Municipio II, pur...
- 13 Gennaio 2026