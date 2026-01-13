Lite finisce in tragedia nel Tarantino, morto 25enne

Un giovane di 26 anni è stato fermato nella serata di ieri con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Jabar Khel, 25 anni, accoltellato domenica scorsa nelle campagne di contrada Le Forche, alla periferia di Massafra, in provincia di Taranto.

Il fermo è stato eseguito dai carabinieri al termine di una serrata attività di ricerca che ha portato all’individuazione del presunto responsabile nelle gravine della zona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite nata per futili motivi. La vittima è stata colpita più volte con una grossa arma da taglio, riportando ferite alla nuca, agli arti e all’addome, risultate fatali.

Jabar Khel viveva a Massafra da circa un anno e, stando alle informazioni raccolte, era in fase di regolarizzazione per il permesso di soggiorno. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità ulteriori.