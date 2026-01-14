MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,476 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,476 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Decaro: “Emiliano al lavoro con me sul dossier ex Ilva”

Il presidente interviene sul "nodo" Emiliano

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 11:19
decaro
  • 40 sec

“Non c’è un nodo da sciogliere. Michele è un patrimonio per la nostra comunità, sarà anche la nostra bandiera nazionale nei prossimi mesi. Mi sta già aiutando, non lo sapete, ma in questi giorni abbiamo lavorato sul dossier della crisi dell’Enel a Brindisi, sul tema dell’Ilva. Ci sentiamo quotidianamente”. Così il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine del tavolo sull’abusivismo edilizio, ha risposto ai giornalisti che chiedevano se avesse sciolto il nodo sulla nomina in giunta dell’ex governatore Michele Emiliano.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari festeggia il compleanno di Piccinni:...

  La Delegazione FAI di Bari, in collaborazione con Comune di...
- 14 Gennaio 2026
Cronaca

Scoperta struttura turistica abusiva nel Leccese...

Nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive lungo il...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, Amiu e polizia locale insieme...

Operazione congiunta, questa mattina, eseguita dagli operatori di Amiu Puglia insieme...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Ex insegnante del Romanazzi e Flacco...

Gli auguro alla professoressa Adele arrivano da Paola Romano Assessora alla...
- 14 Gennaio 2026