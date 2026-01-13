Bari, concorso Arpal Puglia per selezionare tecnici informatici: in corso le prove scritte

Sono in corso presso il Palazzetto dello Sport “Palaflorio” le prove scritte per il “Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 12 unità di “Tecnico Informatico” cat. C, CCNL Funzioni locali, presso l’Agenzia regionale – politiche attive del lavoro – Puglia”. L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro della Puglia ha bandito il concorso nel 2024.

Le prove si svolgeranno oggi e domani in quattro turni:

13 gennaio 2026 ore 09:30 – Candidati dalla A alla DALO

13 gennaio 2026 ore 13:00 – Candidati dalla DAM alla LAT

14 gennaio 2026 ore 09:30 – Candidati dalla LAU alla PIG

14 gennaio 2026 ore 13:00 – Candidati dalla PIL alla Z