MARTEDì, 13 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,464 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,464 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, concorso Arpal Puglia per selezionare tecnici informatici: in corso le prove scritte

Si continua domani

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 14:23
arpal
  • 50 sec

Sono in corso presso il Palazzetto dello Sport “Palaflorio” le prove scritte per il “Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 12 unità di “Tecnico Informatico” cat. C, CCNL Funzioni locali, presso l’Agenzia regionale – politiche attive del lavoro – Puglia”. L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro della Puglia ha bandito il concorso nel 2024.

Le prove si svolgeranno oggi e domani in quattro turni:

13 gennaio 2026 ore 09:30 – Candidati dalla A alla DALO
13 gennaio 2026 ore 13:00 – Candidati dalla DAM alla LAT
14 gennaio 2026 ore 09:30 – Candidati dalla LAU alla PIG
14 gennaio 2026 ore 13:00 – Candidati dalla PIL alla Z

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Riscaldamento nelle scuole superiori: riunione tecnica...

Prosegue l’attività della Città Metropolitana di Bari finalizzata al monitoraggio degli...
- 13 Gennaio 2026
Attualità

A Bari si fermano i taxi...

Uno sciopero contro i consumatori. Così il Codacons boccia la protesta...
- 13 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, lavori per potenziare rete elettrica...

Da lunedì 19 gennaio prenderanno il via i lavori di E-Distribuzione...
- 13 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, tornano i bus in via...

Dal prossimo 19 gennaio Amtab ripristinerà il transito dei bus e...
- 13 Gennaio 2026