Lavori Brt: riapre stasera corsia del sottopasso Filippo da viale Pasteur a via Brigata Bari

L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi PNRR, riaprirà questa sera al transito la corsia del sottopasso Giuseppe Filippo, nella direzione di marcia da viale Pasteur a via Brigata Bari, al termine degli interventi programmati.

Contestualmente, a partire da questa sera, chiuderà al transito la carreggiata stradale del sottopasso Filippo in direzione di marcia opposta, da via Brigata Bari a viale Pasteur, che collega il quartiere Libertà al Quartierino. A partire da domani, si procederà, anche per questa corsia, alle operazioni di scarifica dell’asfalto esistente, di posa di una rete elettrosaldata contenitiva, di una guaina rinforzante altamente performante e dello strato di binder, con realizzazione della nuova segnaletica. Condizioni meteo permettendo, le lavorazioni saranno terminate entro sabato, di modo da riaprire al traffico l’intero sottopasso nel fine settimana.

Proseguono, inoltre, gli interventi sul lungomare Vittorio Veneto, nel tratto stradale compreso tra via Emanuele Orlando e via Brigata Regina: conclusa la potatura dei cespugli di oleandro, l’impresa incaricata sta procedendo con la scarifica del manto stradale e con le lavorazioni analoghe a quelle effettuate sul sottovia.

Per quanto riguarda invece i lavori del BRT nel quartiere Japigia, nella giornata di domani, mercoledì 14 gennaio, è in programma la cantierizzazione degli interventi in via Paolo Aquilino, nell’area su cui sarà realizzato il capolinea della Linea Rossa e della Linea Verde del BRT, su cui sono anche previste le fermata di due linee di bus del trasporto pubblico locale: la zona diventerà un nodo strategico di integrazione tra BRT e TPL, in un’area al servizio di numerose residenze, uffici, negozi e scuole.

I lavori partiranno da via Toscanini: come previsto da ordinanza, è stato istituito il senso unico di marcia su via Aquilino, nella direzione che va da via Toscanini verso via Loiacono.