Bari, lavori per potenziare rete elettrica in corso Vittorio Emanuele: cambia la viabilità

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 14:48
Da lunedì 19 gennaio prenderanno il via i lavori di E-Distribuzione su corso Vittorio Emanuele II, a Bari, nell’ambito del progetto “Resilienza Climatica”, finalizzato al potenziamento della rete elettrica cittadina. L’intervento, a cura di E-Distribuzione, società del gruppo Enel, prevede la realizzazione di quattro nuove linee di media tensione. Le opere consentiranno di rafforzare la magliatura della rete elettrica urbana, con particolare riferimento al centro storico e al quartiere murattiano, riducendo il rischio di interruzioni straordinarie e migliorando la qualità complessiva del servizio.

Per consentire l’esecuzione degli scavi, la ripartizione IVOP del Comune di Bari ha predisposto un’ordinanza dirigenziale che dispone, a partire da lunedì 19 gennaio, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati di corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 7.30 alle 18.30. L’ordinanza riguarda l’intero tratto interessato dai lavori e l’intero periodo di esecuzione, previsto fino al 30 aprile prossimo. Tuttavia, l’intervento sarà effettuato per singoli tratti: di volta in volta, i divieti e le modifiche alla viabilità saranno segnalati con apposita segnaletica verticale, con l’obiettivo di contenere l’impatto del cantiere e limitare i disagi alla circolazione. Per aggiornamenti e informazioni sui cantieri attivi o in fase di avvio sul territorio cittadino, resta operativo il call center comunale dedicato al numero 080 5772399, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.

