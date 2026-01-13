Bari, tornano i bus in via Papalia. Leccese: “Decisione arrivata dopo confronto coi cittadini”

Dal prossimo 19 gennaio Amtab ripristinerà il transito dei bus e le fermate della linea 2/ in via Papalia, al quartiere Japigia. Il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta avanzata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, recependo le istanze emerse durante l’incontro con i cittadini svoltosi la scorsa settimana presso il comando della Polizia Locale.

La modifica del percorso della linea 2/ era stata introdotta lo scorso settembre in concomitanza con l’apertura di alcune aree di cantiere. Prima di tale periodo, l’area di via Papalia veniva utilizzata per le manovre di inversione di marcia dei mezzi della linea 2/, sia in andata sia in ritorno. A causa degli interventi, non era possibile effettuare le manovre, con la conseguente soppressione delle due fermate per ciascun senso di marcia.

Il ripristino del servizio ha richiesto una rimodulazione del tracciato della linea, sia in direzione Sant’Anna sia nel percorso di ritorno verso le Piscine comunali.

Nella giornata odierna la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari ha effettuato un sopralluogo congiunto con Amtab, alla presenza dell’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi.

“Il dialogo con i cittadini è alla base dell’azione di questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese –. Nel corso dell’incontro organizzato a Japigia è emersa la criticità legata alla soppressione temporanea delle fermate dei bus in via Papalia. A fronte delle richieste avanzate da numerosi residenti, in particolare persone anziane, ci siamo immediatamente attivati per ripristinare il servizio”.