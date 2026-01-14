Bari, tachigrafo del camion manomesso per falsare velocità e tempi di guida: patente sospesa per il conducente

Continuano i Servizi della Polizia Locale di Bari, Nucleo specialistico su Autotrasporto. Gli Operatori hanno sottoposto a controlli di polizia stradale un autoarticolato immatricolato all’estero. Durante gli accertamenti diversi elementi e verifiche sulla documentazione esibita hanno insospettito gli agenti che per hanno accompagnato il veicolo presso una officina autorizzata per accertamenti tecnici mirati. Al termine delle verifiche è stata accertata la presenza di un congegno elettronico atto ad alterare l’impianto tachigrafico con la finalità di occultare e falsare i dati relativi alle attività di guida e di riposo del conducente nonché della velocità. Importanti le ripercussioni, in questi casi, in termini di sicurezza stradale e concorrenza sleale verso chi nel rispetto delle norme e della legalità opera in questo Settore.

Il congegno elettronico ed i suoi componenti sono stati sottoposti a sequestro mentre al conducente sono state contestate diverse violazioni per tachigrafico alterato e sigillo manomesso ai sensi dell ‘articolo 179 del codice della strada. Ritirata anche la patente di guida ai fini della sospensione per un mese oltre all’obbligo di fornire prova all’organo accertatore entro 10 giorni del ripristino dell’impianto tachigrafico a regola d’arte. Il Trasporto su gomma delle merci in Italia rappresenta una parte rilevante del traffico veicolare; una continua azione mirata di controllo sui “mezzi pesanti” contribuisce a garantire più sicurezza sulle nostre strade.