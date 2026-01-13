Bari, parte l’iter per la festa di San Nicola: pubblicato avviso per la concessione dei posteggi per le bancarelle

L’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale, a questo link, l’avviso per la concessione dei posteggi liberi nell’ambito della “Fiera di San Nicola 2026”, che si terrà dal 7 al 9 maggio, per le tipologie di vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food.

Gli operatori interessati all’assegnazione dei posteggi dovranno far pervenire le domande, complete di codice identificativo del bollo di € 16, utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa a disposizione dall’ente e accessibile all’indirizzo www.autorizzo.com.

L’istanza può essere presentata dagli operatori commerciali già muniti di titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica, sia di tipo “A” sia di tipo “B”. La concessione del posteggio è valida solo per l’edizione della manifestazione relativa all’anno 2026 e a ogni operatore non sarà rilasciata più di una concessione di posteggio.

Le domande di partecipazione degli operatori e/o professionisti delegati dovranno pervenire entro le ore 12 del 13 marzo, utilizzando la predetta piattaforma Autorizzo.com.

La procedura dovrà seguire i seguenti passaggi:

· accedere con le credenziali SPID

· consultare il modulo Fiera San Nicola 2025 e creare una pratica relativa al bando

· indicare l’indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni relative alla procedura

· caricare le marche da bollo da € 16 direttamente sul portale (una relativa alla domanda di partecipazione e l’altra da apporre sull’eventuale concessione)

· inviare la pratica direttamente dal software al protocollo

· seguire l’avanzamento pratica

· ricevere il bollettino PagoPA da pagare e caricare la ricevuta di pagamento

· scaricare direttamente dal portale la concessione del posteggio.

Le domande di partecipazione dovranno obbligatoriamente contenere i dati anagrafici del richiedente, le autocertificazioni previste dall’avviso e l’indicazione del posteggio e tratto d’interesse scelto, con l’avvertenza che nessuna occupazione sarà autorizzata oltre il limite dell’incrocio tra il lungomare Imperatore Augusto e corso Vittorio Emanuele.

Le aree sul lungomare e gli stalli da assegnare sono:

– Tratto n. 1 Lato Mare del lungomare Imperatore Augusto, posteggi dal n. 1 al n. 5, compreso tra via Genovese e piazza IV Novembre;

– Tratto n. 2 Lato Mare del lungomare Imperatore Augusto, posteggi dal n. 1 al n. 46, compreso tra il Molo Sant’Antonio e il semaforo pedonale collocato fronte scalinata Monastero Santa Scolastica, riservati esclusivamente allo stazionamento di truck food (negozi mobili);

– Tratto n. 3 via Genovese (lato giardino Carofiglio), posteggi dal n. 1 al n. 3;

– Tratto n. 4 Lato Terra del lungomare Imperatore Augusto, posteggi dal n. 1 al n. 28, compreso tra via Genovese ed il Fortino;

– Tratto n. 5 Lato Terra del lungomare Imperatore Augusto, posteggi dal n. 1 al n. 94, compreso tra il Fortino e l’Autorità portuale.

Relativamente alle paninoteche mobili, la domanda dovrà obbligatoriamente contenere anche:

· carta di circolazione intestata al richiedente e/o contenente la registrazione del nominativo del soggetto utilizzatore del veicolo;

· in caso di strutture trainate, occorre produrre la carta di circolazione della motrice;

· certificazione di conformità alle previsioni della circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento dei VVF, “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, amovibili e autonegozi”; obbligatoria per ogni attività che utilizza impianti a gas e/o fiamme libere;

· copia della notifica DIA sanitaria del negozio mobile (truck food), ai sensi dell’art 6 del Reg. C.E. n. 852/2004, dalla quale si evinca la targa del mezzo; qualora non sia presente nella DIA la targa del mezzo, dovrà essere allegato atto di notorietà attestante la targa del veicolo utilizzato (truck food), a cui la predetta DIA sanitaria si riferisce.

Ai fini della formulazione delle distinte graduatorie dei singoli tratti che compongono la Fiera di San Nicola, le istanze saranno esaminate nel rispetto dei criteri specificati all’art.6 dell’avviso.

Verranno escluse le domande pervenute oltre le ore 12 del 13 marzo e inviate tramite canali diversi dalla piattaforma Autorizzo.com. L’esclusione sarà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, e visibile consultando lo stato della pratica sul sistema stesso.

Il 20 marzo, quindi, il Comune provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione del posteggio e dell’elenco delle domande non accolte. La graduatoria sarà anche inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni entro il 3 aprile, utilizzando esclusivamente la piattaforma Autorizzo.com.

Il 14 aprile, invece, il Comune pubblicherà sul sito istituzionale la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione e l’elenco delle domande non accolte e archiviate. Anche in questo caso la graduatoria sarà inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

Gli operatori commerciali risultanti assegnatari di posteggio dovranno effettuare il pagamento del canone unico patrimoniale utilizzando l’avviso di pagamento scaricabile tramite la piattaforma Autorizzo.com, dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sino al 27 aprile. Il mancato pagamento entro tale termine costituisce a tutti gli effetti la rinuncia alla partecipazione alla Fiera di San Nicola con conseguente inserimento nei relativi posteggi degli operatori in esubero per il tratto corrispondente (o comunque compatibile con la merce venduta).

Dopo il pagamento del relativo canone di occupazione sarà possibile scaricare la concessione direttamente dalla piattaforma Autorizzo.com dal 2 al 6 maggio.