Riscaldamento nelle scuole superiori: riunione tecnica convocata da Città metropolitana di Bari

Prosegue l’attività della Città Metropolitana di Bari finalizzata al monitoraggio degli impianti termici degli edifici scolastici superiori di competenza dell’Ente. In questo quadro si è svolta, questo pomeriggio, una riunione tecnica promossa dal Direttore generale Luigi Ranieri, con il consigliere delegato, Gianni Camporeale, i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio e le ditte concessionarie della conduzione e manutenzione degli impianti.

L’incontro ha consentito di fare il punto sulle richieste di intervento pervenute attraverso il nuovo Sistema Informativo che garantisce una più diretta ed efficace relazione con gli Istituti scolastici.

La Città Metropolitana di Bari, a partire da quest’anno, ha infatti attivato una piattaforma digitale comprensiva di un servizio di pronto intervento. Il sistema consente una gestione centralizzata delle segnalazioni attraverso l’apertura di un ticket: ogni segnalazione è registrata, catalogata e seguita lungo tutto il ciclo dell’intervento, migliorando la pianificazione e riducendo tempi e disagi.

In previsione del calo delle temperature, la Città Metropolitana aveva disposto la rimodulazione delle ore di accensione giornaliera degli impianti e attivato le ditte concessionarie del servizio per una ricognizione sull’effettiva funzionalità degli stessi, con l’obiettivo di prevenire criticità e assicurare condizioni adeguate negli ambienti scolastici.

Al fine di evitare disservizi, i Dirigenti scolastici dovranno continuare ad utilizzare esclusivamente la piattaforma digitale presente sul sito istituzionale dell’Ente (https://cmbari.it/Infinity/cms/home.html o il call center dedicato (numero verde 800 775 328).

Nel corso dell’ultimo incontro con le associazioni studentesche, la Città Metropolitana di Bari ha, inoltre, confermato la volontà di istituire una consulta permanente degli studenti, come sede stabile di confronto e ascolto, per affrontare in modo strutturato le esigenze del mondo della scuola e rafforzare il dialogo con l’istituzione metropolitana.