Bari, Amiu e polizia locale insieme per stanare gli incivili dei rifiuti

Operazione congiunta, questa mattina, eseguita dagli operatori di Amiu Puglia insieme agli agenti della polizia locale in via Piré, al San Paolo a Bari, in un’area servita dal porta a porta. Un intervento programmato con l’obiettivo di individuare i responsabili della mancata differenziazione dei rifiuti, situazione che si ripete ogni volta che è previsto il ritiro del non riciclabile, che, nella zona interessata, è in programma il mercoledì. Amiu Puglia ha impegnato i propri operatori sia nella verifica degli eventuali trasgressori (una decina le situazioni individuate) che nella rimozione dei rifiuti, impiegando due mezzi dedicati.