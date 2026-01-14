Operazione congiunta, questa mattina, eseguita dagli operatori di Amiu Puglia insieme agli agenti della polizia locale in via Piré, al San Paolo a Bari, in un’area servita dal porta a porta. Un intervento programmato con l’obiettivo di individuare i responsabili della mancata differenziazione dei rifiuti, situazione che si ripete ogni volta che è previsto il ritiro del non riciclabile, che, nella zona interessata, è in programma il mercoledì. Amiu Puglia ha impegnato i propri operatori sia nella verifica degli eventuali trasgressori (una decina le situazioni individuate) che nella rimozione dei rifiuti, impiegando due mezzi dedicati.
Bari, Amiu e polizia locale insieme per stanare gli incivili dei rifiuti
Individuati i trasgressori che non rispettano il porta a porta
