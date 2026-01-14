MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Ex insegnante del Romanazzi e Flacco compie 100 anni. “Adele è un pezzo di storia di Bari”

Professoressa molto amata

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 09:59
adele 100 anni
  • 8 sec

Gli auguro alla professoressa Adele arrivano da Paola Romano Assessora alla Cultura, Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali. “Oggi (ieri per chi legge, ndr) ho avuto l’onore di celebrare i 100 anni di Adele, una donna che ha lasciato un segno profondo nella nostra città grazie al suo amore per l’insegnamento e alla sua instancabile passione per la conoscenza. Docente nei licei Romanazzi e Flacco, è stata un’insegnante molto amata, capace di formare generazioni di ragazze e ragazzi non solo sul piano culturale, ma anche su quello umano. La sua storia è anche un pezzo della storia di Bari e ci ricorda quanto la scuola possa incidere realmente sulla vita delle persone e sul futuro di un’intera comunità. Grazie Adele per tutto ciò che hai donato alla nostra città. Auguri per questo straordinario traguardo”.

 

