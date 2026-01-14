MERCOLEDì, 14 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,476 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,476 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, vandali in azione a Carbonara: scassinato (da giorni) il chiosco di piazza Pertini

"Un abbandono ignobile da parte delle istituzioni"

Pubblicato da: redazione | Mer, 14 Gennaio 2026 - 09:52
gazebo
  • 35 sec

Le lamentele dei residenti sono numerose. Il chiosco di piazza Pertini a Carbonara è stato preso di mira (giorni fa ormai, raccontano) da vandali. I vetri sono stati fracassati, forse con la speranza di trovare qualcosa all’interno del piccolo locale. Quel che fa rabbia è però la disattenzione dell’amministrazione comunale. “Uno scempio – dicono – è un abbandono ignobile da parte delle istituzioni”. Delle ragazze, chiariscono sempre i residenti, hanno cercato di rimuovere i vetri ma si sono ferite. “Ci si può far male seriamente”.

“Le istituzioni contano fino a un certo punto  – tuona una residente – gli incivili sono alcuni abitanti di questo paese a partire dai piccoli che vandalizzano strutture che noi cittadini paghiamo. Insegnate loro il rispetto dei luoghi dove dovrebbe esserci aggregazione”. “Negli ultimi anni  – commenta un’altra cittadina – è dilagante il senso di inciviltà. Se certi valori nn vengono più insegnati dai genitori, dovrebbero intervenire le istituzioni. A quanto pare è il risultato della “libertà “ tanto amata da chi ci governa da un ventennio. Servirebbero controlli per far rispettare le regole. Non hanno soldi per pagare le ammende? fategli fare servizi sociali. Mandateli a lavare i bagni pubblici”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari festeggia il compleanno di Piccinni:...

  La Delegazione FAI di Bari, in collaborazione con Comune di...
- 14 Gennaio 2026
Cronaca

Scoperta struttura turistica abusiva nel Leccese...

Nell’ambito dell’attività di controllo e contrasto alle occupazioni abusive lungo il...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, Amiu e polizia locale insieme...

Operazione congiunta, questa mattina, eseguita dagli operatori di Amiu Puglia insieme...
- 14 Gennaio 2026
Dalla città

Ex insegnante del Romanazzi e Flacco...

Gli auguro alla professoressa Adele arrivano da Paola Romano Assessora alla...
- 14 Gennaio 2026