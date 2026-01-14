Bari, vandali in azione a Carbonara: scassinato (da giorni) il chiosco di piazza Pertini

Le lamentele dei residenti sono numerose. Il chiosco di piazza Pertini a Carbonara è stato preso di mira (giorni fa ormai, raccontano) da vandali. I vetri sono stati fracassati, forse con la speranza di trovare qualcosa all’interno del piccolo locale. Quel che fa rabbia è però la disattenzione dell’amministrazione comunale. “Uno scempio – dicono – è un abbandono ignobile da parte delle istituzioni”. Delle ragazze, chiariscono sempre i residenti, hanno cercato di rimuovere i vetri ma si sono ferite. “Ci si può far male seriamente”.

“Le istituzioni contano fino a un certo punto – tuona una residente – gli incivili sono alcuni abitanti di questo paese a partire dai piccoli che vandalizzano strutture che noi cittadini paghiamo. Insegnate loro il rispetto dei luoghi dove dovrebbe esserci aggregazione”. “Negli ultimi anni – commenta un’altra cittadina – è dilagante il senso di inciviltà. Se certi valori nn vengono più insegnati dai genitori, dovrebbero intervenire le istituzioni. A quanto pare è il risultato della “libertà “ tanto amata da chi ci governa da un ventennio. Servirebbero controlli per far rispettare le regole. Non hanno soldi per pagare le ammende? fategli fare servizi sociali. Mandateli a lavare i bagni pubblici”.