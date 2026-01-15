Bari, al via i lavori per il playground a Sant’Anna

Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete di recinzione del playground comunale di basket nel quartiere Sant’Anna. “Un intervento necessario e atteso: in tanti – commenta il consigliere con delega allo Sport, Lorenzo Leonetti – ci avevate segnalato come la vecchia rete fosse ormai deteriorata e potenzialmente pericolosa per chi utilizza quotidianamente questo spazio, che rappresenta di fatto l’unico polo sportivo del quartiere. Con Fabrizio Luisi, abbiamo raccolto queste richieste e siamo intervenuti per garantire maggiore sicurezza e migliore fruibilità dell’impianto. I lavori dureranno circa una settimana, dopodiché il playground tornerà pienamente disponibile per tutti, in condizioni adeguate e sicure. Un po’ di pazienza ancora, stiamo lavorando per una Bari che non lasci indietro nessun quartiere, a partire dallo sport come strumento di aggregazione e inclusione”.