Bari, riqualificazione in via Manzoni: al via lavori sul quarto isolato

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Nella giornata di ieri l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento delle operazioni e aggiornare commercianti e residenti sul cronoprogramma.

Secondo quanto comunicato dall’assessore, nelle prossime settimane saranno completati i primi tre isolati compresi tra corso Italia e via Crisanzio. Al termine di questa fase, tra corso Italia e via Rossani verrà rimossa la recinzione: entro circa 15-20 giorni sarà possibile percorrere a piedi la fascia centrale con le nuove basole, mentre i lavori proseguiranno sulle fasce laterali, corrispondenti agli attuali marciapiedi.

Dalla prossima settimana l’impresa incaricata allestirà il cantiere anche sul quarto isolato, nel tratto tra via Garruba e via Nicolai. A seguire, nella seconda settimana di febbraio, è prevista la cantierizzazione dei due isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati, con l’obiettivo di attivare i lavori sui due fronti estremi della strada – piazza Garibaldi e corso Italia – per convergere verso piazza Risorgimento entro aprile. La chiusura complessiva degli interventi è fissata al 30 giugno 2026, in linea con le scadenze PNRR.

Parallelamente al rifacimento della pavimentazione, sono in corso interventi sui sottoservizi. In particolare, ReteGas sta procedendo alla sostituzione dell’intero tronco della rete, mentre sono previsti lavori da parte di Open Fiber, Telecom, Vodafone e FiberCop, in coordinamento con i tecnici comunali e la Soprintendenza.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, sono state emanate due ordinanze. Dal 21 gennaio al 31 marzo 2026 è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e la chiusura al traffico veicolare nel tratto tra via Garruba e via Nicolai. Fino al 31 marzo 2026, inoltre, è istituito il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati di via Manzoni, tra via Nicolai e piazza Garibaldi, per fasi successive suddivise in sei tratti di circa 15 giorni lavorativi ciascuno.

Il progetto di riqualificazione riguarda l’intera lunghezza della strada e le intersezioni, con l’obiettivo di trasformare via Manzoni in un viale alberato, più verde e accessibile, con ampie aree pedonali e zone a traffico limitato. Tra le soluzioni previste, il tratto tra corso Italia e via Crisanzio e quello tra via Calefati e via Principe Amedeo diventeranno “zone 10”, con limite di velocità a 10 chilometri orari, per garantire la convivenza tra veicoli, biciclette e pedoni, in particolare in prossimità delle scuole.

Nei tratti pedonali centrali, la pavimentazione sarà caratterizzata da un “tappeto” centrale con disegni ispirati a trame di tessuti e motivi geometrici, realizzati con l’alternanza di basole in pietra lavica e pietra di Trani. Nel segmento tra piazza Garibaldi e via Calefati, dove sono state rinvenute antiche basole basaltiche, è previsto il loro riutilizzo per la pavimentazione centrale, affiancata da nuove basole laterali e da canalette per la raccolta delle acque meteoriche. Lungo il percorso è inoltre prevista la piantumazione di nuove alberature, in particolare essenze di Schinus terebinthifolius, collocate in appositi alvaretti, per aumentare le zone d’ombra e la fruibilità degli spazi pedonali.