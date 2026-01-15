Santo Spirito, nuovo waterfront: lavori in dirittura d’arrivo

Il volto del lungomare di Santo Spirito continua a cambiare. Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del waterfront per verificare lo stato di avanzamento dei lavori lungo il tratto di Cristoforo Colombo, uno dei punti più delicati dell’intervento di riqualificazione.

In questi giorni sono state installate le vasche di filtraggio delle acque sul lato dei banchi del pesce, un passaggio importante per la gestione delle acque meteoriche. Intanto è stata completata la realizzazione della fogna bianca, mentre gli impianti di illuminazione sono ormai alle battute finali. Sul lungomare iniziano anche a prendere forma le cinque pensiline destinate ai pescatori: strutture recuperate e riqualificate, di cui sono già state tracciate le impronte a terra.

Le operazioni in corso richiederanno ancora una decina di giorni, con l’obiettivo di arrivare alla fine di febbraio. Subito dopo si passerà alla realizzazione dei plinti di fondazione e delle opere strutturali di sostegno delle pensiline. Una volta conclusa questa fase, il cantiere entrerà nella parte più visibile, con gli interventi di pavimentazione e la preparazione del sottofondo stradale, seguiti dai lavori di rifinitura dei marciapiedi.

Il sindaco Leccese ha sottolineato la complessità dell’intervento, spiegando che i tecnici hanno dovuto affrontare diverse criticità durante le lavorazioni. Disagi che, inevitabilmente, si sono fatti sentire per residenti e operatori della zona, ma che dovrebbero lasciare spazio a un lungomare completamente rinnovato. «Il completamento dell’opera – ha spiegato – porterà benefici concreti anche a chi ha convissuto con il cantiere in questi mesi». Il primo cittadino ha infine ribadito di essere in contatto costante con gli operatori locali, confermando fiducia sui tempi di ultimazione e sul risultato finale dell’intervento.﻿